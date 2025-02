La represión israelí en Cisjordania provoca la mayor ola de desplazados en varias décadas

Un bloqueo de carretera corta el acceso al control militar israelí de Ennab, en el camino a la localidad norteña cisjordana de Tulkarem. Las letras dicen "No hay futuro en Palestina", cerca del poblado de Ennab, Cisjordania, el lunes 10 de febrero de 2025. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos que huyeron de la operación militar israelí en el campo de refugiados Nur Shams asisten a las plegarias del mediodía en la ciudad cisjordana de Anabta, cerca de Tulkarem, el lunes 10 de febrero de 2025. (AP foto/Nasser Nasser)

Palestinos que huyeron de la operación militar israelí en el campo de refugiados de Nur Shams llegan a un refugio temporal para desplazados en la ciudad cisjordana de Anabta, cerca de Tulkarem, el lunes 10 de febrero de 2025. (AP Foto/Nasser Nasser)