La OTAN realiza simulacros de combate mientras EEUU cambia su postura sobre Europa bajo Trump

Varios militares corren durante el ejercicio Steadfast Dart 2025, en el que participan unos 10.000 soldados de tres países diferentes de nueve naciones y que representa la mayor operación de la OTAN prevista este año, en un campo de entrenamiento de Smardan, al este de Rumania, el miércoles 19 de febrero de 2025. (AP foto/Vadim Ghirda)