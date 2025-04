La basílica de San Pedro abre sus puertas para que los católicos se despidan del papa Francisco

El cuerpo del papa Francisco yace en su capilla privada en el Vaticano, el lunes 21 de abril de 2025. De izquierda a derecha, el cardenal decano, Giovanni Battista Re; un obispo no identificado; el secretario de Estado, Pietro Parolin; el maestro de ceremonias, el arzobispo Diego Giovanni Ravelli; el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, y el maestro de ceremonias Lubomir Welnitz. (Vatican Media via AP, HO) Vatican Media

Dos hombres se ven de pie cerca de varias sillas durante los preparativos en la plaza de San Pedro antes de la llegada del cuerpo del papa Francisco, que yacerá en cuerpo presente durante tres días en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 23 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Guardias suizos montan guardia ante la basílica de San Pedro, donde el cuerpo del papa Francisco será velado durante tres días, en el Vaticano, el miércoles 23 de abril de 2025. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cuerpo del papa Francisco es colocado en la basílica de San Pedro en el Vaticano, el miércoles 23 de abril de 2025, donde será velado durante tres días. (AP Foto/Andrew Medichini, Pool) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fieles rezando durante un servicio por el fallecido papa Francisco en la catedral católica de San Alejandro en Kiev, Ucrania, el martes 22 de abril de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores hacen las preparaciones finales de la basílica de San Pedro antes de la llegada del cuerpo del papa Francisco, que será velado durante tres días, en el Vaticano, el miércoles 23 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cortejo fúnebre con el cuerpo del papa Francisco, que será velado tres días en la basílica de san Pedro, pasa entre la multitud en el Vaticano el miércoles 23 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved