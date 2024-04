Kazajistán detiene a un exministro por disturbios en los que murieron 238 personas

ARCHIVO - Un auto policial se ve en llamas mientras policías antidisturbios se preparan para detener a manifestantes en el centro de Almaty, Kazajistán, el miércoles 5 de enero de 2022. Las autoridades en Kazajistán detuvieron el martes 30 de abril a un exministro del Interior en relación con una letal represión policial por los disturbios que sufrió el país en 2022, según indicaron medios kazajos. (AP Foto/Vladimir Tretyakov, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved