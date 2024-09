Justicia argentina formaliza ante Interpol pedido de detención contra Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace gestos a los miembros jóvenes del Partido Socialista Unido durante un evento que marca el ala juvenil del 16º aniversario del partido en Caracas, Venezuela, el jueves 12 de septiembre de 2024. La justicia argentina pidió formalmente el miércoles 25 de septiembre de 2024 a la Interpol que emita una orden de captura contra Maduro y el ministro de Interior venezilano, Diosdado Cabello, (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved