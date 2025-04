JD Vance visita Italia y el Vaticano tras su choque con el papa por la inmigración

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, desembarca del Air Force Two con su hija Mirabel en brazos, en el aeropuerto G.B. Pastine–Roma Ciampino, el 18 de abril de 2025. (Kenny Holston/The New York Times vía AP, Pool)

Vance ha reconocido las críticas del pontífice, pero dijo que seguirá defendiendo sus opiniones.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press