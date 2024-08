Italia confirma retraso de apertura de centros de procesamiento de inmigrantes en Albania

Un centro de detención de migrantes, a la derecha, se ve desde arriba en el puerto de Shengjin, en el noroeste de Albania, el jueves 25 de julio de 2024. A partir del próximo mes, los migrantes rescatados en el mar cuando intentaban llegar a Italia podrían verse trasladados a Albania mientras se tramitan sus solicitudes de asilo, dentro de un controversial acuerdo en el que el pequeño país balcánico alojará a miles de solicitantes de asilo en nombre de Italia. (AP Foto/Vlasov Sulaj) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved