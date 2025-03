Israel libera director palestino ganador del Oscar atacado por colonos en Cisjordania

Basel Adra, codirector palestino del documental ganador del Oscar "No Other Land", mira el coche dañado del codirector palestino Hamdan Ballal, que fue atacado por colonos judíos antes de ser detenido por el ejército israelí en el pueblo de Susiya, en Masafer Yatta, al sur de las colinas de Hebrón, martes 25 de marzo de 2025. (AP foto/Leo Correa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.