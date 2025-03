Israel dispara contra Líbano en respuesta a lanzamiento de cohetes contra objetivos israelíes

Palestinos desplazados, cargados con sus pertenencias, madera y otros artículos, van del sur al norte de Gaza por la carretera costera, lejos de las zonas donde opera el ejército israelí tras la reanudación de su ofensiva sobre la Franja, a las afueras de la Ciudad de Gaza, el 21 de marzo de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved