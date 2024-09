Israel: activista de EEUU muerta en Cisjordania recibió un posible disparo "involuntario" israelí

Dos compañeras activistas de Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, que según un testigo murió por disparos de soldados israelíes durante una protesta contra los asentamientos en Cisjordania, portan carteles con su nombre durante su funeral en la ciudad cisjordana de Nablus, el 9 de septiembre de 2024. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved