Irán advierte que podría abandonar tratado nuclear si se reimponen sanciones

Foto difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán que muestra al ministro iraní Abbas Araghchi en Teherán el 12 de julio del 2025. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Hamid Forootan, via AP)

El embajador iraní ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Kazem Gharibabadi, en la reunión de ese organismo en Viena, Austria, el 21 de noviembre del 2019. (AP foto/Ronald Zak) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.