Investigadores se reúnen en Brasil para investigar caída de avión azerbaiyano

Varios pasajeros heridos del avión de Azerbaijani Airlines que se estrelló cerca de la ciudad kazaja de Aktau, son transportados desde un avión hospital en el Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev en las afueras de Bakú, Azerbaiyán, el jueves 26 de diciembre de 2024. (AP Photo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.