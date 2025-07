Indígenas peregrinan hasta cerro de Perú para demandar justicia y rechazar ley de amnistía

Manifestantes con fotos de las personas fallecidas en las protestas antigubernamentales de 2023-2024 protestan contra una ley de amnistía recientemente aprobada que beneficia a militares y civiles procesados por abusos de derechos humanos durante el conflicto armado del país, en Lima, Perú, el domingo 27 de julio de 2025. (Foto AP/Martín Mejía) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved