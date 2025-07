Incendio de grandes proporciones en un edificio en Chile deja 9 personas afectadas y 100 rescatadas

Una mujer hace señas de auxilio dentro de un edificio incendiado en Santiago, Chile, el jueves 10 de julio de 2025. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un bombero rescata a un niño atrapado en un edificio con un incendio en Santiago, Chile, el jueves 10 de julio de 2025. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un bombero rescata a un hombre atrapado dentro de un edificio incendiado en Santiago, Chile, el jueves 10 de julio de 2025. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los bomberos rescatan un perro de un edificio con un incendio en Santiago, Chile, el jueves 10 de julio de 2025. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved