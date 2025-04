Iglesia de lucha libre en el Reino Unido busca conversos con bautismos y choque de cuerpos

Billy O'Keefe celebra la victoria tras un enfrentamiento entre seis luchadores en el espectáculo de Kingdom Wrestling, el sábado 29 de marzo de 2025, en la iglesia de San Pedro en Shipley, Reino Unido. (AP Foto/Jon Super) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La reverenda Natasha Thomas predica a los espectadores antes del espectáculo de Kingdom Wrestling, el sábado 29 de marzo de 2025, en la iglesia de San Pedro en Shipley, Reino Unido. (AP Foto/Jon Super)

Gareth "Angel" Thompson, fundador del organismo de beneficencia Kingdom Wrestling, permanece a un costado del cuadrilátero en la iglesia de San Pedro antes de uno de los espectáculos mensuales de lucha libre que organiza allí el grupo que encabeza, el sábado 29 de marzo de 2025, en Shipley, Reino Unido. (AP Foto/Jon Super)