Hombres transgénero cubanos salen a la cancha para visibilizar su identidad

Merle Ramírez, en el centro, quien juega como delantero en el equipo de fútbol masculino transgénero "Translucidos", abraza a una integrante del equipo femenino "Femboles" al final de su partido en La Habana, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jugadoras del equipo femenino de fútbol "Femboles", a la izquierda, y del equipo masculino transgénero "Translucidos" en la cancha antes de su partido en una escuela de La Habana, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los hombres transgénero Merle Ramírez, a la derecha, y Davon Cornell Suárez se preparan para jugar fútbol contra el equipo femenino "Femboles" en una escuela en La Habana, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Merle Ramírez, un hombre transgénero, posa junto a sus retratos de cubanos transgénero en su exposición en la galería La Marca en La Habana, el viernes 4 de abril de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Davon Cornell Suárez, en el centro, portero del equipo de fútbol masculino transgénero "Translucidos", desvía el balón durante un partido contra el equipo femenino "Femboles" en una escuela en La Habana, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Merle Ramírez, un hombre transgénero, pasa tiempo con una niña que lo llama "tío" antes de jugar un partido de fútbol con el equipo masculino transgénero "Translucidos" contra el equipo femenino "Femboles" en La Habana, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Merle Ramírez, en el centro, y Davon Cornell Suárez, a la izquierda, miembros del equipo de fútbol masculino transgénero "Translucidos", observan cómo el árbitro lanza la moneda antes de su partido contra el equipo femenino "Femboles" en una escuela en La Habana, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Merle Ramírez, un hombre transgénero, juega con una niña que lo llama "tío" en el medio tiempo del partido de su equipo de fútbol masculino transgénero "Translucidos" contra el equipo femenino "Femboles" en una escuela en La Habana, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Merle Ramírez, en el centro, quien juega como delantero en el equipo de fútbol masculino transgénero "Translucidos", dispara el balón durante un partido contra el equipo femenino "Femboles" en una escuela de La Habana, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Davon Cornell Suárez, un hombre transgénero, posa frente a la impresión de su retrato realizada por el fotógrafo transgénero Merle Ramírez en la exposición de Ramírez sobre la comunidad transgénero en la galería La Marca en La Habana, el viernes 4 de abril de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved