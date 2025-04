Hombres armados matan al menos a 26 visitantes en complejo turístico de Cachemira

Agentes de seguridad indios montan guardia cerca de Pahalgam, en el sur de Cachemira, después de que asaltantes abrieran fuego indiscriminadamente contra turistas que visitaban Pahalgam, en la Cachemira controlada por India, el martes 22 de abril de 2025. (AP Foto/Dar Yasin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.