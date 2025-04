Hezbollah afirma que no depondrá las armas mientras soldados israelíes sigan en el sur del Líbano

Un avión de combate israelí vuela sobre Beirut durante el funeral del antiguo líder del grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, y de su primo y sucesor, Hashem Safieddine, en Beirut, Líbano, el domingo 23 de febrero de 2025. (AP Foto/Bilal Hussein) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved