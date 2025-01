Hallan 13vo cuerpo tras colapso de puente en Brasil

Vista del puente Juscelino Kubitschek colapsado sobre el río Tocantins, en Estreito, Brasil, el 24 de diciembre de 2024. Varios automóviles y camiones que cruzaban el puente cuando se derrumbó el 22 de diciembre cayeron al río, matando a varias personas. (AP Foto/Marinho Drones) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved