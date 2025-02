Guerrilla ELN provoca zozobra al noroeste de Colombia con paro armado

ARCHIVO - Personas desplazadas por la violencia en pueblos de la región del Catatumbo, donde rebeldes del Ejército de Liberación Nacional se han enfrentado con exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hacen fila para registrarse para recibir refugio en un estadio en Cúcuta, Colombia, el domingo 19 de enero de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved