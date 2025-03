Groenlandia unida frente a intentos de Trump de controlarla

Aun así, Trump tiene sus admiradores en Groenlandia. Y no hay mayor fanático que Jørgen Boassen. Cuando habló con The Associated Press, Boassen llevaba una camiseta con una foto de Trump con el puño en el aire y sangre corriendo por su rostro después de un intento de asesinato el año pasado. Debajo estaba el lema, "American Badass". Boassen trabaja para una organización llamada American Daybreak, que fue fundada por el exfuncionario de Trump Thomas Dans y promueve vínculos más estrechos entre Estados Unidos y Groenlandia. El ex albañil, que se describe a sí mismo como "110%" inuit, tiene una lista de quejas sobre Dinamarca, la mayoría derivadas de lo que considera un maltrato a la población local durante el dominio colonial. En particular, cita a mujeres inuit que dicen que les colocaron dispositivos anticonceptivos sin su permiso durante la década de 1970. Trump debe actuar para asegurar la puerta trasera de Estados Unidos, dice Boassen, porque Dinamarca no ha garantizado la seguridad de Groenlandia. Pero incluso él quiere que Groenlandia sea independiente, un aliado de Estados Unidos pero no el 51° estado. Lo que tiene en mente es algo más parecido al acuerdo de libre asociación que las Islas Marshall negociaron con Estados Unidos cuando se independizaron en 1986. Ese acuerdo reconoce al archipiélago del Pacífico como una nación soberana que lleva a cabo su propia política exterior pero otorga a Estados Unidos el control sobre la defensa y la seguridad. "Estamos en 2025", apuntó Boassen. "Así que no creo que puedan venir aquí y tomar el control". Sea lo que sea que suceda, la mayoría de los groenlandeses están de acuerdo en que el destino de la isla debería depender de ellos, no de Trump. "Tenemos que estar unidos", expresó Christiansen, mientras sus agujas de tejer hacían clic y clac. ___ Esta historia, apoyada por el Pulitzer Center for Crisis Reporting, es parte de una serie continua de Associated Press que cubre amenazas a la democracia en Europa. ___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press