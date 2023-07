Gran Bretaña deplora que UE use el nombre islas Malvinas, preferido por Argentina

ARCHIVO - El crucero argentino General Belgrano se hunde en medio de botes salvavidas con sobrevivientes en el Atlántico Sur, 1 de mayo de 1982, después de ser torpedeado por la marina británica. El gobierno británico deploró el jueves 20 de julio de 2023 que la Unión Europea llamara a las islas Falkland, gobernadas por Gran Bretaña, islas Malvinas, el nombre preferido por la Argentina. Una declaración de la cumbre UE-Latinoamérica el martes se refirió al archipiélago en el Atlántico Sur como "Islas Malvinas/Falkland Islands". Argentina, que reclama la soberanía sobre las islas, lo consideró un triunfo diplomático. (AP Foto, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.