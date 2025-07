Funcionarios turcos dicen que Siria ha pedido apoyo de defensa a Turquía tras violencia religiosa

Una caravana de ambulancias y autobuses llegan a un control de carretera en el pueblo de Busra al-Harir, en el sur de Siria, camino de la provincia de Sweida, mientras las fuerzas de seguridad mantienen un perímetro para impedir a combatientes beduinos entrar en la provincia, el martes 22 de julio de 2025. (AP Foto/Omar Sanadiki) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.