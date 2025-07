Fumigan barrios en Panamá para frenar el dengue tras un año con cifras récord de casos y muertes

Un trabajador de salud fumiga una residencia para matar mosquitos y combatir la propagación del dengue en la Ciudad de Panamá, el miércoles 23 de julio de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El humo de la fumigación envuelve a un caballo de juguete sentado en una superficie dura mientras los trabajadores de la salud rocían áreas residenciales para matar mosquitos y combatir la propagación del dengue en la Ciudad de Panamá, el miércoles 23 de julio de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador de la salud fumiga los exteriores de las casas para matar mosquitos y combatir la propagación del dengue en la Ciudad de Panamá, el miércoles 23 de julio de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador de salud fumiga el exterior de una residencia para matar mosquitos y combatir la propagación del dengue en la Ciudad de Panamá, el miércoles 23 de julio de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved