Francisco es homenajeado con una misa en su natal Buenos Aires

Un mujer llora durante la misa en la Catedral de Buenos Aires, Argentina, luego del anuncio del Vaticano sobre la muerte del Papa Francisco, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

María Teresa Delgado sostiene un retrato del difunto papa Francisco durante la misa en la Basílica de San José de Flores, donde adoraba cuando era joven, luego del anuncio del Vaticano de su muerte en Buenos Aires, Argentina, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Genali Nogales toca una pintura del difunto Papa Francisco en la Basílica de San José de Flores, donde rezaba cuando era joven, luego del anuncio del Vaticano sobre su muerte en Buenos Aires, Argentina, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved