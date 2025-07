Fotos de venezolanos deportados por EEUU regresando a casa tras meses en prisión en El Salvador

Gabriela Mora y su hija reaccionan cuando su esposo, Carlos Uzcátegui, un migrante venezolano que EEUU deportó hace meses a El Salvador, llega a su casa en Lobatera, Venezuela, el miércoles 23 de julio de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Personas con fotos de sus familiares que fueron deportados de Estados Unidos a una prisión en El Salvador, por ser presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, lloran y rezan frente a la embajada de El Salvador en Caracas, Venezuela, el 2 de abril de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes que EEUU deportó a El Salvador hace meses, llegan al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el viernes 18 de julio de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Arturo Suárez, uno de los migrantes venezolanos deportados hace meses de EEUU a El Salvador, es recibido en casa por sus familiares en Caracas, Venezuela, el martes 22 de julio de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un avión que transporta migrantes deportados hace meses por EEUU a El Salvador aterriza en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el viernes 18 de julio de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Andry Hernández, un migrante venezolano deportado hace meses de EEUU a El Salvador, es recibido en Capacho Nuevo, Venezuela, el miércoles 23 de julio de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Andry Hernández, un migrante venezolano deportado hace meses de EEUU a El Salvador, muestra tatuajes en sus muñecas que dicen "mamá" y "papá" después de llegar a su casa en Capacho Nuevo, Venezuela, el miércoles 23 de julio de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Andry Hernández, un migrante venezolano que EEUU deportó a El Salvador hace meses, abraza a sus padres después de llegar a su casa en Capacho Nuevo, Venezuela, el miércoles 23 de julio de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Jasmin Ramírez sostiene una foto de su hijo, Angelo Escalona, en una manifestación organizada por el gobierno en protesta por la deportación de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que fueron trasladados a una prisión de El Salvador, en Caracas, Venezuela, el martes 18 de marzo de 2025. Ramírez dijo que no había tenido noticias de su hijo desde que llamó para decir que estaba con un grupo de migrantes a punto de ser deportados el 14 de marzo. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Arturo Suárez, a la izquierda, músico, uno de los migrantes venezolanos deportados hace meses por EEUU a El Salvador, reacciona al regresar a casa y ser recibido por sus familiares en Caracas, Venezuela, el martes 22 de julio de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes deportados hace meses por Estados Unidos a El Salvador llegan al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el viernes 18 de julio de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Gabriela Mora, en el centro, decora su casa con una amiga para recibir a su esposo, un migrante venezolano que EEUU deportó a El Salvador, en Lobatera, Venezuela, el lunes 21 de julio de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved