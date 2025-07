Fotos revelan búsqueda en Chile contra banda criminal venezolana designada como terrorista por Trump

Celulares y dispositivos electrónicos confiscados se ven en un escritorio en la oficina de los fiscales que investigan a la pandilla Tren de Aragua, en Arica, Chile, el lunes 9 de junio de 2025. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Una carpa policial cubre el cuerpo de una persona decapitada y abandonada en la avenida Bernardo O'Higgins de Santiago, Chile, el 28 de mayo de 2023. (AP Foto/Esteban Felix, Archivo)

ARCHIVO - Policía y forenses trabajan en la zona donde se encontró el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, secuestrado ocho días antes, en Santiago, Chile, el 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Esteban Felix, Archivo)

Guardaespaldas resguardan al fiscal Mario Carrera mientras observa el barrio de Cerro Chuño, un bastión de Los Gallegos, una filial del grupo criminal Tren de Aragua en el norte de Chile, el domingo 8 de junio de 2025, en Arica, Chile. (AP Foto/Esteban Felix)

Presuntos integrantes de la pandilla Tren de Aragua asisten a una audiencia preliminar por cargos de homicidio, el 9 de julio de 2025, en Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Felix)

Presuntos integrantes de la pandilla Tren de Aragua esposados durante una audiencia preliminar por cargos de homicidio, el 9 de julio de 2025, en Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Felix)

Fernando Colmenares, en el centro, camina junto a la frontera de Chacalluta al abandonar Chile debido a lo que describe como discriminación contra venezolanos impulsada por un auge de la delincuencia, en Arica, Chile, el domingo 8 de junio de 2025. (AP Foto/Esteban Felix)

Agentes de la fiscalía regional manejan por la barriada de Cerro Chuño, un bastión de Los Gallegos, la rama en el norte de Chile de la pandilla criminal Tren de Aragua, en Arica, Chile, el domingo 8 de junio de 2025. (AP Foto/Esteban Felix)

Neumáticos colocados como cerca improvisada en la barriada de Cerro Chuño, un bastión de Los Gallegos, la rama en el norte de Chile de la pandilla criminal Tren de Aragua, en Arica, Chile, el martes 10 de junio de 2025. (AP Foto/Esteban Felix)

Diagramas con sospechosos y vínculos en las oficinas de un fiscal que investiga a la pandilla Tren de Aragua, el lunes 9 de junio de 2025, en Arica, Chile. (AP Foto/Esteban Felix)

El fiscal Mario Carrera, con chaleco antibalas, observa el paisaje de Cerro Chuño, un bastión de Los Gallegos, una filial de la pandilla del Tren de Aragua en el norte de Chile, el domingo 8 de junio de 2025, en Arica, Chile. (AP Foto/Esteban Felix)

El fiscal Bruno Hernández, a la izquierda, observa inspecciones aduaneras en la frontera de Chacalluta entre Chile y Perú en Arica, el martes 10 de junio de 2025. (AP Foto/Esteban Felix)