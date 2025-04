FOTOS DE AP: Una universidad bombardeada en Gaza se convierte en refugio para palestinos desplazados

Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Palestinos desplazados caminan junto a carpas en la Universidad Islámica del complejo de Gaza durante la guerra en Gaza, el domingo 6 de abril de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Palestinos caminan junto a la puerta de la Universidad Islámica en Ciudad de Gaza, que ahora es un refugio para palestinos desplazados durante la guerra en marcha en Gaza, el sábado 5 de abril de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Carpas para palestinos desplazados se ven un complejo universitario durante la guerra en Gaza, el domingo 6 de abril de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Palestinos caminan en la Universidad Islámica en Ciudad de Gaza, que ahora es un refugio para palestinos desplazados durante la guerra en Gaza, el domingo 6 de abril de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Una vista de la Universidad Islámica en Ciudad de Gaza, dañada por un bombardeo israelí y que ahora sirve de refugio para palestinos desplazados durante el conflicto en Gaza, el sábado 5 de abril de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Hiam Al-Kafarna prepara comida para su familia en la Universidad Islámica en Ciudad de Gaza, que ahora es un refugio para palestinos desplazados en medio de la guerra en marcha en Gaza, el viernes 4 de abril de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Miembros de la familia Al-Basyouni, desplazados de Beit Hanoun, cocinan en su carpa en la Universidad Islámica en Ciudad de Gaza, que ahora es un refugio para palestinos desplazados durante la guerra actual en Gaza, el viernes 4 de abril de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Carpas de palestinos desplazados levantadas en el campus de la Universidad Islámica de Gaza, el sábado 5 de abril de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Carpas para palestinos desplazados se ven en el auditorio de la Universidad Islámica, dañado por un bombardeo israelí, en Ciudad de Gaza, el sábado 5 de abril de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Palestinos desplazados sentados junto a sus carpas en la Universidad Islámica de Gaza durante la guerra en Gaza, el viernes 4 de abril de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)