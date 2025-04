Fotogalería AP: Una familia en Argentina busca entre la basura para sobrevivir

Elías Fernández, a la derecha, celebra su 28 cumpleaños en la casa de un amigo, donde se aloja con su familia, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Elías Fernández y su hijo Juan miran por la ventana de un tren mientras vuelven a casa tras un día de mendigar y reunir chatarra para vender, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Morena Vallejo, que no ha aprendido a leer y escribir, mira un libro tras mendigar algo de cambio dentro de una librería en Buenos Aires, Argentina, el martes 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Juan Fernández, sentado sobre un montón de cartones reunidos por su padre para vender a una planta de reciclaje, sostiene un billete de 1.000 pesos que le ha dado una mujer que pasaba al lado, le hizo un cumplido y le dijo que debería estar en la escuela, en Buenos Aires, Argentina, el martes 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Morena Vallejo sostiene unos ramos de flores que le regaló un vendedor como obsequio de cumpleaños mientras regresa a casa con su padre y su hermano tras un día de mendigar y recoger basura para vender, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Morena Vallejo le muestra a su madre Soledad flores que le dio un vendedor como regalo de cumpleaños cuando salió con su padre y su hermano a mendigar y reunir basura para vender, a su regreso a la casa de un amigo de la familia, donde se están quedando, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Elías Fernández, un trabajador de la construcción que perdió su empleo el año pasado, busca objetos que vender en un contenedor de basura en Buenos Aires, Argentina, el martes 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Elías Fernández, acompañado por su hijo Juan, tira del carro que utiliza para recoger chatarra para vender, en Buenos Aires, Argentina, el martes 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Morena Vallejo vigila a su hermano Juan, que duerme sobre un montón de cartón en el carro de su padre, que alquila para recoger chatarra que vender en Buenos Aires, Argentina, el martes 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Peatones pasan por la acera mientras Elías Fernández, a la derecha, hace su ruta para buscar chatarra que vender acompañado por sus hijos Morena y Juan, ante una tienda de alimentación en Buenos Aires, Argentina, el viernes 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Elías Fernández se apoya en una mesa al comenzar su día en el apartamento de un amigo, donde se alojan él y su familia, en Buenos Aires, Argentina, el domingo 2 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Elías Fernández tira de un carro que arrienda para recoger chatarra que vender, en Buenos Aires, Argentina, el martes 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Elías Fernández y su hijastra Morena desarman cajas de cartón que han reunido para vender en una planta de reciclaje local en Buenos Aires, Argentina, el martes 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Elías Fernández, un trabajador de la construcción que perdió su empleo el año pasado, duerme con su familia en el salón de la casa de un amigo en Buenos Aires, Argentina, el jueves 6 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Juan Fernández estira la mano para tocar un ramo de flores regalado por un vendedor a su hermana Morena Vallejo como regalo de cumpleaños, mientras acompañan a su padre a buscar objetos reciclables que vender, en Buenos Aires, Argentina, el vienes 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Elías Fernández, en el centro, y su hijo Juan sostienen sus envases mientras esperan para recibir comida de un comedor social en el vecindario Carlos Mugica en Buenos Aires, Argentina, el martes 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)