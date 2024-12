Familias de rehenes israelíes enfrentan incertidumbre pese a esperanzas de tregua en Gaza

Ilana Gritzewsky, una de las rehenes que estuvo 55 días en manos de Hamás, posa para un retrato en su apartamento en Kiryat Gat, Israel, el 15 de diciembre de 2024, cerca de fotos de su novio, Matan Zangauker, quien sigue retenido como rehén en Gaza. (AP Foto/Tsafrir Abayov) Copyright 2024 The Associated Press All rights reserved