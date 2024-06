Familias indígenas se mudan de isla en el Caribe panameño a tierra firme por crisis climática

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los estudiantes asisten a clases en la isla Gardi Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el lunes 27 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas, construidas por el gobierno, en el continente. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Niños parados en muelles y pasarelas en la isla Gardi Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el sábado 25 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas construidas por el gobierno en el continente. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los clientes se reúnen en un bar en la isla Gardi Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el sábado 25 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas construidas por el gobierno, en el continente. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los turistas de cruceros fotografían a los lugareños actuando durante su recorrido por la isla Gardi Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el domingo 26 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas, construidas por el gobierno, en el continente. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer ralla coco en la isla Gardi Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el sábado 25 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas, construidas por el gobierno, en tierra firme. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un cerdo está dentro de un corral en la isla Gardi Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el sábado 25 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas, construidas por el gobierno, en el continente. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los residentes de la isla Gardi Sugdub utilizan una lancha a motor de borda para llegar al continente, en el archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el lunes 27 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas, construidas por el gobierno, en tierra firme. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Hombres se reúnen en un muelle en la isla Gardi Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el sábado 25 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas construidas por el gobierno en tierra firme. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Nuevas casas se encuentran en Nuevo Cartí, en la costa caribeña de Panamá, el lunes 27 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán de la isla Gardi Sugdub, parte del archipiélago de San Blas, a nuevas casas construidas por el gobierno en el continente. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Vista aérea de la isla Gardí Sugdub en el archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el sábado 25 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas, construidas por el gobierno, en el continente. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Nuevas casas se encuentran en Nuevo Cartí, en la costa caribeña de Panamá, el lunes 27 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán de la isla Gardí Sugdub, parte del archipiélago de San Blas, a nuevas casas construidas por el gobierno en tierra firme. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los niños corren a la escuela bajo la lluvia en la isla Gardí Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el lunes 27 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas construidas por el gobierno, en tierra firme. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres exhiben vestidos tradicionales para la venta a turistas en la isla Gardí Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el domingo 26 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas, construidas por el gobierno, en tierra firme. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer indígena Guna se cubre la cabeza debido a una lluvia ligera en la isla Gardí Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el sábado 25 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevos hogares, construidos por el gobierno, en tierra continental. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Cecilia Henry rema en un bote a lo largo de la costa de la isla Gardí Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el sábado 25 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas, construidas por el gobierno, en el continente. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un joven se sumerge en el mar desde la isla Gardí Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el domingo 26 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas construidas por el gobierno en tierra firme. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre rema cerca de la isla Gardí Sugdub, donde flota un crucero en medio del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el domingo 26 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas construidas por el gobierno en tierra firme. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Evelio López intenta conseguir conexión de teléfono celular en un muelle en la isla Gardi Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el sábado 25 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevos hogares construidos por el gobierno en tierra firme. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved