Exciclista colombiano 'Lucho' Herrera niega relación con acusaciones de desaparición y homicidio

ARCHIVO - El exciclista colombiano Luis Alberto Herrera con sus hijos Luis Alberto, a la izquierda, y Valentina a su llegada a Fusagasuga, Colombia, al sur de Bogotá, Colombia, el 5 de marzo del 2000. (AP Foto, Archivo)

Herrera negó las acusasiones el lunes en un comunicado remitido a The Associated Press al ser consultado por su versión. “Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna”, indicó. “Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta”, agregó.