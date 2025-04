Estudiantes y periodistas enfrentan juicio en Turquía por protestas tras arresto de alcalde

Una mujer grita consignas en una protesta fuera del tribunal de Caglayan, en Estambul, Turquía, el viernes 18 de abril de 2025, durante la audiencia de decenas de personas acusadas de asistir a manifestaciones prohibidas tras el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. (AP Foto/Khalil Hamra) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved