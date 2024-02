Esto es lo que le ocurrió a un hombre que rompió las estrictas normas dietéticas de un panda

ARCHIVO - Visitantes miran a Tao Bang, uno de los osos pandas regresados de Shirahama, en el oeste de Japón, en febrero de este año mientras come bambú en la Base de Investigación de Chengdu de Cría de Pandas Gigantes, en la provincia de Sichuan, el 9 de septiembre de 2023. Un hombre fue expulsado de por vida del centro por arrojar "objetos" a los animales. (AP Foto/Andy Wong, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved