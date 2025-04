Este pueblo de México celebra la Pascua entre fuego y enormes sombreros

Personajes llamados "sayones" portan sombreros fabricados con pañuelos de papel durante la celebración de la Pascua, el domingo 20 de abril de 2025, en Tetela del Volcán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un personaje llamado "sayón" intenta apagar el fuego en su sombrero de pañuelos de papel en las celebraciones de Pascua, el domingo 20 de abril de 2025, en Tetela del Volcán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un personaje llamado "sayón" intenta apagar el fuego que encendió en su sombrero de pañuelos de papel dentro de las celebraciones de la Pascua, el domingo 20 de abril de 2025, en Tetela del Volcán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Dos personajes llamados "sayones" se preparan para participar en las celebraciones de Pascua, el domingo 20 de abril de 2025, en Tetela del Volcán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El público arroja fósforos a un personaje llamado "sayón", el cual porta un sombrero fabricado con pañuelos de papel durante las celebraciones de Pascua, el domingo 20 de abril de 2025, en Tetela del Volcán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Niños posan para una fotografía frente a un personaje llamado "sayón", el cual tiene un sombrero hecho con pañuelos de papel, durante los festejos de Pascua, el domingo 20 de abril de 2025, en Tetela del Volcán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un personaje llamado "sayón", derecha, porta un sombrero fabricado con pañuelos de papel durante las celebraciones de Pascua, el domingo 20 de abril de 2025, en Tetela del Volcán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Varios personajes llamados "sayones" intentan apagar el fuego en sus sombreros fabricados con pañuelos de papel durante las celebraciones de Pascua, el domingo 20 de abril de 2025, en Tetela del Volcán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un personaje llamado "sayón" corre con un sombrero fabricado con pañuelos de papel mientras espectadores le arrojan fósforos encendidos, durante las celebraciones de Pascua el domingo 20 de abril de 2025, en Tetela del Volcán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved