Esposo de periodista estadounidense detenida en Rusia pide su liberación inmediata

La periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva —que trabaja como editora para Radio Free Europe, financiada por el gobierno de Estados Unidos— lleva casi un mes detenida en Rusia y acusada de no haberse registrado como “agente extranjera”.

“Alsu debería estar celebrando este aniversario conmigo y con nuestros hijos en casa, no en una prisión rusa”, dijo Butorin a The Associated Press en una entrevista en Praga el viernes. “La queremos de vuelta. Alsu debe ser liberada lo antes posible”, afirmó, visiblemente conmocionado.