Empresa de Hong Kong niega incumplir pago a Panamá por contrato de operación de puertos del canal

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth (cuarto desde la izquierda) con el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá Ricaurte Vasquez en la Sección Miraflores del Canal de Panamá en Ciudad de Panamá, el 8 de abril del 2025. (AP foto/Matias Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved