El vicepresidente de EEUU visita Italia para un segundo día de conversaciones sobre aranceles

“Creemos que Italia puede ser un socio extremadamente importante en Europa y el Mediterráneo para Estados Unidos de América”, afirmó. “Hay una relación privilegiada entre nosotros, de la cual estoy muy orgullosa”.

Un pánico en el mercado de bonos llevó a Trump a pausar sus impuestos de importación del 20% a la UE por 90 días y a cobrar un 10% básico en su lugar. Pero con Meloni a su lado, Trump dijo el jueves que no tenía prisa por alcanzar acuerdos comerciales.

Vance, por su parte, reafirmó la amistad entre Estados Unidos e Italia y le dijo a Meloni que le informaría sobre algunos avances “interesantes” en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. “Las grandes negociaciones comerciales” continuarían, dijo.

Al igual que Trump, Vance parecía deslumbrado por el idioma italiano de Meloni, aunque no entendía lo que ella decía.

“Por supuesto, podría haberme llamado idiota y yo no lo sabría, pero habría sido en el idioma más hermoso que se pueda imaginar, así que ni siquiera me ofendería”, comentó.

Vance, un converso al catolicismo, asistió a la Basílica de San Pedro el viernes por la tarde a los oficios del Viernes Santo con su esposa y sus tres hijos, y tenía previsto reunirse el fin de semana con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

No se anunció ninguna reunión con el papa Francisco, y el pontífice no estuvo presente al inicio del solemne oficio del Viernes Santo, que fue presidido por un cardenal del Vaticano. El papa, de 88 años, ha reducido drásticamente su agenda de trabajo mientras se recupera de un caso casi fatal de neumonía doble, y su participación en los servicios de Pascua del fin de semana es incierta.

“Agradezco cada día por este trabajo, pero particularmente hoy, cuando mis deberes oficiales me han traído a Roma en Viernes Santo”, publicó Vance en X. “Deseo a todos los cristianos del mundo, pero especialmente a aquellos de Estados Unidos, un bendecido Viernes Santo”.

El Viernes Santo conmemora la crucifixión de Cristo y el Vaticano lo rememora con una ceremonia en la basílica de San Pedro, pronunciada casi en su totalidad en latín, y una procesión nocturna iluminada con antorchas en el Coliseo.

Francisco y Vance han tenido fuertes enfrentamientos sobre la migración y los planes del gobierno de Trump para deportar migrantes en masa.

En febrero, pocos días antes de ser hospitalizado, Francisco criticó los planes de deportación de la administración, advirtiendo que privarían a los migrantes de su dignidad inherente. En una carta dirigida a los obispos estadounidenses, Francisco también pareció responder directamente a Vance por haber afirmado que la doctrina católica justificaba tales políticas.

Vance reconoció la crítica de Francisco, pero dijo que continuaría defendiendo sus puntos de vista.

