El principal desafío del nuevo gobierno de Francia es mantenerse en el poder

La bandera de Francia ondea a media asta el lunes 23 de diciembre de 2024 en el Palacio del Elíseo, en París, después de que el presidente Emmanuel Macron declaró un día de luto nacional por las víctimas del ciclón Chido en el territorio francés de Mayotte, en el océano Índico. (AP Foto/Thomas Padilla) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.