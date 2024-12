El papa revela en su autobiografía un supuesto complot de atentado durante su visita a Irak en 2021

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, el arzobispo de Mosul y Aqra, Najib Mikhael Moussa (izquierda), saluda parado junto al papa Francisco al inicio de un acto para rezar por las víctimas de la guerra en la plaza de la iglesia Hosh al-Bieaa, en Mosul, Irak, que en su día fue la capital de facto del Estado Islámico, el 7 de marzo de 2021. (AP Foto/Andrew Medichini, archivo)

El diario italiano Corriere della Sera publicó el martes extractos de “Esperanza: La autobiografía”, escrita con el autor italiano Carlo Musso, que se publicará en más de 80 países el próximo mes. The New York Times publicó otras partes también con motivo del aniversario del pontífice.

“El comandante respondió lacónicamente ‘Ya no están aquí’”, afirma. “La policía iraquí los había interceptado y los había hecho explotar. Esto también me impactó: incluso esto es el fruto venenoso de la guerra”.

El libro, que en un primer momento estaba previsto que se publicase tras la muerte del pontífice, saldrá a la venta al inicio del gran Año Santo vaticano, que Francisco inaugurará oficialmente en Nochebuena.

Según la editorial italiana Mondadori, “Esperanza” es la primera autobiografía publicada por un papa. Sin embargo, Francisco ya ha publicado otros libros con forma de memorias o entrevistas extensas con biógrafos y periodistas, incluyendo “Vida: Mi historia a través de la historia”, publicado a principios de este año.

