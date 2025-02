El papa Francisco tiene neumonía en ambos pulmones. ¿Qué tan preocupante es?

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La estatua del papa Juan Pablo II frente al hospital Agostino Gemelli, en Roma, el martes 18 de febrero de 2025, donde el papa Francisco está internado por una infección respiratoria. (AP Foto/Andrew Medichini)

A pesar de que el papa perdió parte de su pulmón derecho hace décadas, McCormack dijo que eso no debería comprometer necesariamente su recuperación, añadiendo que estaría más preocupada por cualquier posible signo de debilidad en Su Santidad.

“Ser una persona mayor más frágil puede aumentar el riesgo de tener complicaciones”, dijo, señalando que tener que usar una silla de ruedas podría considerarse un signo de fragilidad. El papa ha dependido de una silla de ruedas durante más de dos años.

Sin embargo, parece que el papa no está postrado en la cama. Ha podido levantarse de la cama y su función cardíaca es buena, según un funcionario del Vaticano.

Más allá de la terapia con antibióticos, hay múltiples tratamientos disponibles, incluyendo oxígeno suplementario y terapias para apoyar los pulmones y el cuerpo mientras intenta recuperarse.

El doctor Andrew Chadwick, especialista en cuidados respiratorios e intensivos en el Hospital Universitario de Oxford en Gran Bretaña, dijo que los esteroides y los antibióticos serían los elementos centrales del cuidado del papa, junto con el cuidado de enfermería y la fisioterapia torácica.

La fisioterapia puede ayudar a los pacientes a eliminar los fluidos que se acumulan en sus pulmones, particularmente si no son muy móviles.

McCormack de Johns Hopkins dijo que los casos severos de neumonía generalmente se tratan durante aproximadamente una a dos semanas, pero que la recuperación en una persona mayor podría extenderse más allá de eso.

Principalmente, esperarán que la condición del papa no se deteriore más.

“Mientras administramos antibióticos y otras terapias, estamos esperando que el cuerpo responda”, dijo McCormack. “Si simplemente se mantiene como está mientras combate la infección y tiene una recuperación gradual, esa falta de empeoramiento sería una señal alentadora”.

El doctor Maor Sauler, especialista en cuidados pulmonares y críticos para adultos de la Universidad de Yale, dijo que los antibióticos generalmente necesitan que los pulmones funcionen para recuperarse de infecciones, incluida la neumonía, pero la capacidad de los pulmones para recuperarse disminuye con la edad.

“Cuando alguien tiene neumonía, hay una buena posibilidad de que podamos tratarla”, señaló. “Sin embargo, también es una de las principales causas de muerte. Y hay situaciones en las que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no podemos eliminar la infección”.

