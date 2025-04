El papa Francisco tendió la mano a migrantes y la comunidad LGBTQ+, pero enfrentó oposición inusual

Como arzobispo de Buenos Aires, Francisco rechazó los lujos que disfrutaban sus predecesores, viajando en autobús, cocinando sus propias comidas y visitando regularmente los barrios marginales. Esta sencillez continuó como papa, marcada por Francisco al tomar el nombre del santo del siglo XIII conocido por su sencillez personal. Vivió en el hotel del Vaticano en lugar del Palacio Apostólico, usó sus viejos zapatos ortopédicos y no los mocasines rojos del papado, y dio ejemplo a las clases clericales usando autos compactos.

Abogar por los migrantes fue una de las prioridades de Francisco como papa. Su primer viaje fuera de Roma en 2013 fue a la isla siciliana de Lampedusa para reunirse con migrantes recién llegados. Denunció la “globalización de la indiferencia” mostrada hacia los posibles refugiados. Rezó por los migrantes muertos en la frontera entre Estados Unidos y México en 2016 y llevó a 12 musulmanes sirios a Roma en su avión después de visitar un campo de refugiados en Lesbos, Grecia. Su llamado a la acogida lo puso en desacuerdo con las políticas de Estados Unidos y Europa. Dijo en 2016 del entonces candidato Donald Trump que cualquiera que construya un muro para mantener a los migrantes fuera “no es cristiano”.

Al principio de su papado, Francisco señaló una postura más acogedora hacia las personas LGBTQ+, declarando “¿Quién soy yo para juzgar?” cuando se le preguntó sobre un sacerdote gay. En una entrevista de Associated Press en 2023, declaró que “ser homosexual no es un delito” y más tarde aprobó bendiciones para parejas del mismo sexo, siempre que no se asemejen a votos matrimoniales.

Francisco se convirtió en el primer papa en usar datos científicos en un documento de enseñanza importante e hizo del cuidado de la creación de Dios un sello distintivo de su papado. En 2015, su manifiesto ambiental “Laudato Si’” instó a una revolución cultural para corregir lo que llamó el sistema económico global “estructuralmente perverso” que explota a los pobres y convierte la Tierra en “un inmenso montón de basura”. Sin embargo, muchos papas antes que él también pidieron un mejor cuidado del medio ambiente.

El mayor escándalo de su papado ocurrió en 2018, cuando desacreditó a las víctimas chilenas de abuso sexual al apoyar a un obispo a quien acusaban de complicidad en su abuso. Al darse cuenta de su error, los invitó al Vaticano y se disculpó en persona. También llevó a toda la conferencia episcopal chilena a Roma, donde les presionó para que renunciaran. Convocó una cumbre de la jerarquía católica en 2019 sobre el abuso y envió una fuerte señal al destituir al ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick después de que una investigación del Vaticano determinara que abusó de menores y adultos. Francisco aprobó leyes eclesiásticas que abolieron el uso del secreto pontificio y establecieron procedimientos para investigar a los obispos que abusan o encubren a sacerdotes depredadores. Pero su nombre fue ensombrecido por casos de alto perfil donde parecía apoyar al clero acusado.

En sus primeros años como papa, los críticos tenían una alternativa viva en el papa Benedicto XVI, quien había renunciado y vivía en los terrenos del Vaticano. Eso amplificó la oposición de derecha a la agenda de reformas de Francisco. Algunos lo llamaron hereje después de que abrió el camino en 2016 para permitir que los católicos divorciados y vueltos a casar civilmente recibieran la Comunión. En 2018, el embajador retirado del Vaticano en Estados Unidos, el arzobispo Carlo Maria Vigano, publicó una acusación de que funcionarios estadounidenses y del Vaticano durante dos décadas encubrieron la mala conducta sexual de McCarrick y exigió que Francisco renunciara. Después de que Vigano amplificara sus críticas y atrajera a sus propios seguidores, el Vaticano en 2024 lo excomulgó por crear un cisma.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press