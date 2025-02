El papa Francisco pasa segunda noche tranquila en el hospital por infección respiratoria

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La gente sale de la Basílica de San Pedro el domingo 16 de febrero de 2025, después de asistir a una misa que debía ser presidida por el papa Francisco antes de ser hospitalizado el viernes. La misa fue presidida por el cardenal José Tolentino de Mendonça. (AP Foto/Gregorio Borgia)

La cuenta de redes sociales @Pontifex, que no es escrita por el propio papa, agradeció a las personas por sus oraciones el domingo. “Gracias por el afecto, la oración y la cercanía con la que me están acompañando en estos días”, decía la publicación.

El Vaticano ha cancelado sus eventos al menos hasta el lunes. El domingo, una Misa del Año Santo que se suponía que él iba a presidir para artistas visitantes fue celebrada por el ministro de cultura del Vaticano.

El Vaticano no ha especificado qué tipo de infección en las vías respiratorias tiene el papa. A veces, la bronquitis puede llevar a neumonía, una infección más profunda y mucho más grave de los sacos de aire de los pulmones. El tratamiento varía según la gravedad, pero puede incluir la administración de oxígeno a través de un tubo nasal o máscara, líquidos intravenosos, y el tratamiento de la causa subyacente de la infección.

