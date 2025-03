El nuevo primer ministro canadiense Carney se postulará al parlamento en un distrito de Ottawa

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, celebra una conferencia de prensa tras una reunión de primero ministros en el Museo Nacional de Guerra, el viernes 21 de marzo de 2025. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

Los progresistas parecían estar encaminados a una derrota electoral histórica este año hasta que Trump declaró una guerra comercial. Trump ha reiterado que Canadá debería convertirse en el 51er estado de Estados Unidos y reconoció el viernes que ha trastocado la política canadiense.

Lo que Trump no ha dicho es que los ataques casi diarios a la soberanía de Canadá han enfurecido a los canadienses. Eso ha impulsado el nacionalismo canadiense, que a su vez ha reforzado el apoyo a los progresistas en las encuestas.

La oposición conservadora esperaba centrar su campaña en Trudeau, cuya popularidad disminuyó a medida que subían los precios de los alimentos y la vivienda y la inmigración se disparaba. Pero después de décadas de estabilidad bilateral, ahora se espera que la votación se centre en quién está mejor preparado para lidiar con Trump.

Trump impuso aranceles del 25% al acero y aluminio de Canadá y está amenazando con aranceles generales a todos los productos canadienses, así como a todos los socios comerciales de Estados Unidos, a partir del 2 de abril.

Carney aún no ha tenido una llamada telefónica con Trump y eso podría no suceder ahora hasta después de las elecciones. Trump se burló de Trudeau llamándolo gobernador, pero aún no ha mencionado el nombre de Carney.

Carney, de 60 años, dirigió el Banco de Canadá durante la crisis financiera de 2008. En 2013 se convirtió en el primer gobernador del Banco de Inglaterra que no era ciudadano británico, y ayudó a gestionar el impacto del Brexit.

Pierre Poilievre, el líder de los conservadores, es el principal rival de Carney. El partido y Poilievre se dirigían a una gran victoria en las elecciones federales de Canadá este año hasta que las amenazas comerciales y de anexión casi diarias de Trump remecieron la campaña.

Poilievre, de 45 años, y que durante años se encargó de liderar las críticas de su partido a otras formaciones, es un político de carrera y populista beligerante que dice que pondrá "Canadá primero". Ataca a los medios de comunicación convencionales y promete retira desfinanciar a la cadena pública de radio y televisión canadiense. Su partido anunció que no permitirá que los medios de comunicación accedan a sus autobuses y aviones de campaña.

FUENTE: Associated Press