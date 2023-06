El Museo Internacional Afroestadounidense honra el legado de los descendientes de esclavos

Una visitante toma una fotografía durante la inauguración del Museo Internacional Afroestadounidense el sábado 24 de junio de 2023, en Charleston, Carolina del Sur. Con vistas al antiguo muelle por el que casi la mitad de la población esclavizada entró por primera vez a Norteamérica, el museo alberga exposiciones y piezas que muestran cómo el trabajo, la perseverancia, la resistencia y las culturas de los afroestadounidenses dieron forma a las Carolinas, al país y al mundo. (AP Foto/Chris Carlson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varios visitantes recorren el recién inaugurado Museo Internacional Afroestadounidense el sábado 24 de junio de 2023, en Charleston, Carolina del Sur. Con vistas al antiguo muelle por el que casi la mitad de la población esclavizada entró por primera vez a Norteamérica, el museo alberga exposiciones y piezas que muestran cómo el trabajo, la perseverancia, la resistencia y las culturas de los afroestadounidenses dieron forma a las Carolinas, al país y al mundo. (AP Foto/Chris Carlson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varios visitantes recorren el recién inaugurado Museo Internacional Afroestadounidense el sábado 24 de junio de 2023, en Charleston, Carolina del Sur. Con vistas al antiguo muelle por el que casi la mitad de la población esclavizada entró por primera vez a Norteamérica, el museo alberga exposiciones y piezas que muestran cómo el trabajo, la perseverancia, la resistencia y las culturas de los afroestadounidenses dieron forma a las Carolinas, al país y al mundo. (AP Foto/Chris Carlson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La doctora Tonya Matthews, presidenta y directora ejecutiva del Museo Internacional Afroestadounidense, posa para una foto dentro del museo el viernes 23 de junio de 2023, en Charleston, Carolina del Sur. Con vistas al antiguo muelle por el que casi la mitad de la población esclavizada entró por primera vez a Norteamérica, el museo alberga exposiciones y piezas que muestran cómo el trabajo, la perseverancia, la resistencia y las culturas de los afroestadounidenses dieron forma a las Carolinas, al país y al mundo. (AP Foto/Chris Carlson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved