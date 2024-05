El mercado de alimentos más grande de Perú celebra el Día Internacional de la Papa

Un pastel de cumpleaños rodeado de diferentes tipo de papas para celebrar el Día Internacional de la Papa, en un mercado en Lima, Perú. Jueves 30 de mayo del 2024. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Rubén Cruz, de la banda musical "Los Amigos", descansa junto a las papas a la venta en un mercado a las afueras de Lima, después de ofrecer un show por el Día Internacional de la Papa, el jueves 30 de mayo de 2024. (AP Foto/Martín Mejía)

Un cargador lleva a sus espaldas un costal de papas, mientras en el fondo la banda "Los amigos" ofrece un show musical para celebrar el Día Internacional de la Papa en un mercado en las afueras de Lima, Perú, el jueves 30 de mayo de 2024. (AP Foto/Martín Mejía)