El líder de la oposición turca visita al encarcelado alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu

Gente coreando lemas cerca de la policía antimotines durante una protesta después de que el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, fuera detenido y enviado a prisión en Estambul, Turquía, el lunes 24 de marzo de 2025. (AP Foto/Khalil Hamra)