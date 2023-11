El león, la motosierra y el populista: Los mítines de Javier Milei en Argentina

Fernando de los Ríos lleva a su perro Luti en una mochila durante un mitin del aspirante a la presidencia Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el 5 de noviembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Partidarios de Javier Milei esperan su llegada a un acto de campaña en Buenos Aires, Argentina, el 4 de noviembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una votante del candidato presidencial Javier Milei, frente a la Casa Rosada con el rostro cubierto por una máscara con los colores de la bandera argentina, durante un acto de apoyo a la candidatura de Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 5 de noviembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un seguidor de Javier Milei, disfrazado de Zorro, asiste a un acto de campaña del candidato en Buenos Aires, Argentina, el 5 de noviembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Partidarios de Javier Milei esperan su llegada a un acto de campaña en Buenos Aires, Argentina, el 4 de noviembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un seguidor de Javier Milei, con una máscara de león, asiste a un mitin en Buenos Aires, Argentina, el 6 de noviembre de 2023. El candidato suele compararse con un león. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Partidarios de Javier Milei esperan el inicio de un mitin en Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Seguidores de Javier Milei asisten a un acto de campaña del aspirante a presidente, en Buenos Aires, Argentina, el 6 de noviembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Partidarios de Javier Milei descansan durante un acto de campaña en Buenos Aires, Argentina, el 6 de noviembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un partidario de Javier Milei, vestido de león, a las puertas de la sede de la campaña del político tras el cierre de los centros de votación en la primera ronda de las elecciones generales, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 2023. El candidato suele compararse con un león. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una partidaria de Javier Milei, con una camiseta con la frase "Basta de falsas denuncias", en el exterior de la sede de la campaña del político tras el cierre de los centros de votación en la primera ronda de las elecciones generales, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un seguidor de Javier Milei lleva una máscara con el rostro del político en el exterior de la sede de su campaña tras el cierre de los centros de votación en la primera ronda de las elecciones generales, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Matilde Fernández canta consignas contra el gobierno en el exterior de la Casa Rosada durante un acto en favor del candidato presidencial Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 5 de noviembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Partidarios de Javier Milei, disfrazados ante la sede de la campaña del político tras el cierre de los centros de votación en la primera ronda de las elecciones generales, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 2023. Milei suele mostrar una motosierra en sus mítines para simbolizar lo que quiere hacer con el gasto público estatal. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre se sube a un árbol para poder ver mejor a Javier Milei durante un mitin en Buenos Aires, Argentina, el 25 de septiembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Micaela González, partidaria de Javier Milei, sonríe para una foto en el exterior de la sede de la campaña del político tras el cierre de los centros de votación en la primera ronda de las elecciones generales, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Seguidores de Javier Milei abandonan la sede de su campaña tras el cierre de los centros de votación en la primera ronda de las elecciones generales, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Partidarios de Javier Milei comen pizza durante una fiesta en la sede de campaña días después de la primera ronda de las elecciones presidenciales, en Buenos Aires, Argentina, el 25 de octubre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Dilan Galeano abraza a su novia, Antonela González, ambos partidarios del candidato Javier Milei, durante una fiesta en una sede de campaña días después de la primera ronda de las elecciones presidenciales, en Buenos Aires, Argentina, el 25 de octubre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, saluda a sus partidarios mientras hace campaña en Buenos Aires, Argentina, el 6 de noviembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje presidencial se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Milagros Gras (derecha), y su hermana gemela Guadalupe, posan para una foto durante un acto de campaña de Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de septiembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje presidencial se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Agustin Salem sostiene un cartel con un dólar estadounidense con la cara de Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, durante un mitin en Buenos Aires, Argentina, el 25 de septiembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje presidencial se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Juliana Bagna y Juan Pérez se besan frente a la sede de la campaña del candidato a la presidencia de Argentina Javier Milei tras el cierre de los centros de votación en la primera ronda de las generales, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje presidencial se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Fernanda Benite y Alberto Vallejo posan para una foto con su bebé, Enzo Vallejo, durante un acto de campaña de Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el 25 de septiembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje presidencial se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una partidaria de Javier Milei corea lemas contra el gobierno durante un acto de campaña en Buenos Aires, Argentina, el 4 de noviembre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje presidencial se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Seguidores del candidato a la presidencia de Argentina Javier Milei, disfrazados con motosierras, en el exterior de la sede de la campaña del político tras el cierre de los centros de votación en la primera ronda de las elecciones generales, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 2023. Milei suele mostrar una motosierra en sus mítines para simbolizar lo que quiere hacer con el gasto público estatal. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Camila Florencia Casas, partidaria del candidato presidencial Javier Milei, posa para una foto en el exterior de la sede de la campaña del político tras el cierre de los centros de votación en la primera ronda de las elecciones generales, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje presidencial se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un seguidor del candidato a la presidencia Javier Milei, disfrazado de Batman, en el exterior de la sede de la campaña del político tras el cierre de los centros de votación en la primera ronda de las elecciones generales, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Seguidores de Javier Milei cantan canciones durante una fiesta en una sede de campaña días después de la primera ronda de las elecciones presidenciales, en Buenos Aires, Argentina, el 25 de octubre de 2023. Milei ha pasado de ser un tertuliano de televisión que lograba audiencias altas con sus desatados arrebatos contra una "casta política” a la que culpaba de los eternos problemas económicos del país, a ser uno de los favoritos a la presidencia del país. El balotaje se celebrará el 19 de noviembre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.