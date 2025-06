El frío extremo en Uruguay obliga a abrir refugios para personas sin hogar

Lucas Bilhere y su perro Alaska descansan en un gimnasio que el gobierno está utilizando como refugio improvisado en un esfuerzo por proteger a las personas sin hogar del frío en Montevideo, Uruguay, el miércoles 25 de junio de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Una persona se prepara para ir a dormir en un gimnasio que el gobierno está utilizando como refugio improvisado en un esfuerzo por proteger a las personas sin hogar del clima frío en Montevideo, Uruguay, el miércoles 25 de junio de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Una persona descansa sobre un colchón en un gimnasio que el gobierno está utilizando como refugio improvisado en un esfuerzo por proteger a las personas sin hogar del frío en Montevideo, Uruguay, el miércoles 25 de junio de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

La gente recibe comida en un comedor social durante el clima frío en Montevideo, Uruguay, el miércoles 25 de junio de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved