El alto el fuego de Israel con Hezbollah y Hamás está nuevamente en duda

Un cese del fuego por separado en Gaza también está en duda en un momento en que se cumplen 500 días de la guerra de Israel con Hamás, mientras que Israel y Estados Unidos enviaron señales contradictorias sobre si desean que la tregua continúe. Las conversaciones sobre la segunda fase del alto el fuego aún no han comenzado.

Hezbollah comenzó a disparar cohetes, drones y misiles hacia Israel al día siguiente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra allí. El conflicto entre Israel y Hezbollah se transformó en una guerra total en septiembre, cuando el gobierno israelí llevó a cabo oleadas masivas de bombardeos aéreos y mató a la mayoría de los altos líderes del grupo político-paramilitar.

Más temprano el lunes, el ejército de Israel indicó que su ataque con drones mató a Muhammad Shaheen, jefe de operaciones de Hamás en Líbano. El ataque en la ciudad portuaria de Sidón fue el más profundo dentro del territorio libanés desde que entró en vigor el alto el fuego. Imágenes de video de The Associated Press mostraron un vehículo carbonizado.

“Ahora la gente tiene miedo otra vez”, declaró Ahmed Sleim, un residente de Sidón, a quien le preocupa que se desate la guerra de nuevo.

Los israelíes realizaron protestas pidiendo que se extendiera el alto el fuego en Gaza, de forma que más rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre puedan ser liberados.

Un funcionario israelí dijo que se prevé que cuatro cuerpos sean devueltos a Israel el jueves. El funcionario no dio más detalles y habló bajo condición de anonimato porque se están organizando los detalles. Hasta ahora no se han entregado cuerpos durante la fase actual del alto el fuego. Por el momento Hamás no efectuó comentarios.

Funcionarios israelíes han dicho que creen que ocho de las 33 personas que serán devueltas en la primera fase del alto el fuego están muertas. Hamás está liberando gradualmente a las 33 a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos. Las fuerzas israelíes se han retirado de la mayor parte de Gaza y han permitido un incremento en el flujo de ayuda humanitaria.

Esta primera fase termina en menos de dos semanas. Las negociaciones sobre la segunda fase —más difícil, en la cual serían liberados más rehenes y las fuerzas israelíes se retirarían de Gaza— deberían haber comenzado hace dos semanas.

“Todo lo que me importa, todo lo que quiero, es que mis amigos regresen. Éramos seis viviendo en condiciones insoportables”, le dijo Ohad Ben Ami —liberado hace una semana y media— al presidente israelí Isaac Herzog. Las familias han dicho que sus seres queridos estaban descalzos o encadenados.

“Simplemente no es posible que todavía estén allí”, declaró la manifestante Eleanor Satlow en Jerusalén. Otros se manifestaron en Tel Aviv, donde el recién liberado rehén Iair Horn les dijo: “Les digo, los rehenes no tienen tiempo, no tenemos tiempo”. Su hermano Eitan sigue en Gaza.

En la segunda fase, Hamás liberaría a más de 70 rehenes restantes —se cree que aproximadamente la mitad están muertos— a cambio de más prisioneros palestinos y un alto el fuego duradero.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump dicen que están comprometidos con la erradicación de Hamás y el regreso de todos los rehenes. Se considera ampliamente que esos objetivos son incompatibles.

El grupo islamista, aunque debilitado, sigue controlando Gaza. Hamás ha dicho que está dispuesto a ceder el poder a otros palestinos, pero no aceptará ninguna fuerza ocupante.

Trump pide que la población de Gaza de más de 2 millones de personas sea reubicada permanentemente en otros países y que Estados Unidos asuma la propiedad del territorio. Israel acoge el plan, mientras que los palestinos y las naciones árabes lo han rechazado. Grupos defensores de los derechos humanos dicen que la implementación probablemente violaría el derecho internacional.

Egipto está trabajando en un plan alternativo para reconstruir Gaza sin desalojar a los palestinos.

En su ataque del 7 de octubre, milicianos encabezados por Hamás mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a aproximadamente 250. Más de la mitad de los rehenes han sido devueltos. Ocho han sido rescatados en operaciones militares.

En la guerra aérea y terrestre librada por Israel han muerto más de 48.000 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran combatientes.

“Todo está destruido, no queda nada en Gaza, Gaza no es apta para la vida”, dijo un residente, Mohammed Barash, reflexionando sobre 500 días de guerra.

Un organismo de vigilancia opuesto a los asentamientos judíos en territorio palestino indicó que Israel ha emitido una licitación para la construcción de casi 1.000 casas adicionales para colonos en la Cisjordania ocupada.

El organismo no gubernamental Peace Now indicó que las 974 nuevas unidades de vivienda permitirían que la población del asentamiento de Efrat se expanda en un 40%, y bloquearían aún más el desarrollo de la cercana ciudad palestina de Belén.

El gobierno israelí no efectuó comentarios de momento.

Israel ha construido más de 100 asentamientos en toda Cisjordania, que van desde puestos de avanzada en colinas hasta comunidades completamente desarrolladas. Más de 500.000 colonos viven en Cisjordania, hogar de aproximadamente 3 millones de palestinos.

Los colonos tienen ciudadanía israelí. Los palestinos viven bajo un régimen militar, y la Autoridad Palestina respaldada por Occidente administra los centros de población.

Israel capturó Cisjordania, junto con la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental, en la Guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos los quieren para su futuro Estado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press